Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu v-ati facut inca planuri pentru sfarsitul acestei saptamani, Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in judetul Timis va propune sa faceti o excursie in zona Nadrag. Asociatia, alaturi de Clubul Banatean de Turism (CBT), prin departamentul Timisiensis Bikers si Primaria…

- In perioada 24-26 august 2018, intre orele 10.00 - 22.00, la Ploiești Shopping City, va avea loc "BebeFest", un primul targ organizat in Prahova și destinat parinților și bebelușilor. Practic, va fi o expoziție de profil, unde cei interesați vor putea gasi produsele necesare femeilor insarcinate, dar…

- Orașul-stațiune Buziaș va gazdui, la sfarșitul acestei saptamani, cea de-a patra ediție a Festivalului Avioanelor. Organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Zonei Buziaș, in colaborare cu Primaria Buziaș și Terasa „La Aeroport”, evenimentul are loc in 28 și 29 iulie. The post Zboruri, parașutism, rock,…

- Pentru comisar sef de politie Gherman Mihai fiecare zi este plina de provocari si de eforturi. Sef al Politiei orasului Targu Lapus si tata a patru copii, acesta stie cat este de importanta siguranta, mai ales atunci cand vine vorba despre cei mici. Astfel, multe dintre actiunile intreprinse de echipa…

- Se anunta un spectacol de zile mari la Surduc. Si in acest an Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis organizeaza Zilele Lacului Surduc. Evenimentul este programat in perioada 16-17 iunie 2018 si este plin de surprize. Desfasuratorul festivalului, anuntat de organizatori, este urmatorul:…

- PSD anunta si pe Facebook mitingul de sambata seara din Piata Victoriei, iar sloganul ales este ”Vrem prosperitate, NU Securitate!”. Totodata, fotografia utilizata pentru ilustrarea evenimentului este cea de la protestele de anul trecut de la Palatul...

- Peste 200 de vinuri de excelenta din tara si lume, branduri noi si masterclass-uri cu specialisti vor fi prezentate in primul Salon de vinuri Millesime organizat, in perioada 8-10 iunie, in Cetatea Oradea de Asociatia pentru cultura si civilizatia vinului Millesime. "Este un salon profesional…

- In data de 22.05.2018, Locuința Protejata Turda, cu sediul pe str. Randunicii, nr.11 A, a participat la targul de produse și servicii organizat de Facultatea de Sociologie și Asistența Sociala Cluj-Napoca,