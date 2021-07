Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce a revenit la conducerea Operei Naționale Romane din Iași, Beatrice Rancea a fost plasata iar sub control judiciar, dupa ce au aparut noi probe in dosarul in care e cercetata.Beatrice Rancea a fost repusa sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzata de…

- Artisti ai Operei Nationale Romane din Iasi au protestat, marti, pe scarile institutiei, nemultumiti de faptul ca Beatrice Rancea a fost repusa in functia de manager, desi este anchetata de DIICOT pentru nereguli financiare, transmite Agerpres. Beatrice Rancea a fost repusa in functie in urma cu…

- Beatrice Rancea revine ca manager al Operei Naționale Romane din Iași, au confirmat surse din instituție pentru Libertate. Acum trei zile, magistrații bucureșteni au anulat controlul judiciar in dosarul in care fosta balerina era acuzata de deturnarea fondurilor Operei de la Iași și din București. Rancea…

