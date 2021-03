Stiri pe aceeasi tema

- Manager al Operei Nationale Romane din Iasi, Beatrice Rancea este cercetata penal intr-un dosar privind nereguli financiare și a fost pusa sub control judiciar, potrivit reprezentantilor DIICOT. Prejudiciul este estimat de anchetatori la 5 milioane de lei. In acest dosar, alte 10 persoane au lasate…

- Liderul sindicatului artistilor din Opera Nationala Romana Iasi, Marius Aftaragaci, a declarat, luni, presei ca managerul institutiei, Beatrice Rancea, ar fi trebuit demisa de mai mult timp, avand in vedere ca au fost sesizate nereguli administrative din partea sindicatului dar si ca urmare a rapoartelor…