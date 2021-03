Beatrice Mahler: Virulența valului COVID din martie a fost surprinzătoare, în trei zile s-au umplut saloanele ”Daca in luna februarie speram ca lucrurile vor merge spre bine si ca aceasta prima parte a lunii martie va fi mai linistita, sa ne bucuram de martisor si de aceste zile de primavara altfel, din pacate acum numarul de pacienti, formele pe care le avem, ne-au surprins. Pe mine, personal, m-a surprins rapiditatea cu care s-a umplut sectia, adica in trei zile practic sectia a fost plina si asta este extrem de impactant pentru ca speram sa fie mai bine si acum trebuie sa ne repozitionam si sa ne gandim ca, inca o perioada, trebuie sa ne reasezam in locul in care am fost in tot acest an si sa respectam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

