Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a informat, luni, ca patru dintre cei șapte pacienți care erau internați duminica seara in unitatea mobila se afla la ATI fiind ventilați...

- Cei sapte pacienti aflati in unitatea mobila duminica seara, cand a fost alerta de incendiu, au fost reevaluati din punct de vedere medical, patru dintre acestia au ramas in Terapie Intensiva, iar trei pe sectie, potrivit managerului Institutului Marius Nasta, dr. Beatrice Mahler.

- Pompierul care este angajat la „Marius Nasta” este in concediu de șase luni, a declarat luni managerul spitalului, Beatrice Mahler. Aceasta a explicat ca pompierul a combinat concediile medicale cu cel de odihna și a comentat ca ar fi nevoie de o schimbare a legislației pentru a evita astfel de situații.Un…

- Duminica seara, angajați ai Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala au dat alarma de incendiu, dupa ce au observat fum la unitatea mobila de ATI. Acolo se aflau șapte pacienți ventilați non-invaziv. O flacara cu fum la unitatea mobila ATI din curtea spitalului Institutul „Marius…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, sustine ca cei 7 pacienți COVID erau tratați in unitatea mobila ATI din curtea, pentru ca era cea mai buna solutie pentru ei, fiind echipamente performante, informeaza Hotnews . Cei 7 pacienți COVID din unitatea mobila de Terapie Intensiva…

- Un incident a avut loc duminica seara la Institutul ”Marius Nasta” din București, unde instalația de climatizare de la unitatea mobila de tratare a pacienților Covid (un TIR special amenajat) a scos fum puternic. Pompierii ISU au intervenit rapid și au inchis unitatea, iar pacienții au fost mutați in…

- Doua femei și doi barbați in varsta de peste 60 de ani au fost transferați de la Spitalul Matei Balș, unde un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, la Institutul Marius Nasta din Capitala. Doi dintre acești pacienți sunt in stare foarte grava și au fost internați la terapie intensiva, potrivit…

- In unitatea mobila aflata in proximitatea Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu se mai interneaza pacienti deoarece nu se mai poate asigura temperatura minima necesara in incinta, a informat printr-un comunicat remis AGERPRES, marti, conducerea spitalului.…