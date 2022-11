Beatrice Mahler: Tușești, transpiri noaptea, ai slăbit fără motiv – mergi rapid la control Dupa o falsa scadere a cazurilor de tuberculoza in perioada pandemiei, in țara noastra, dar și in lume, se inregistreaza o creștere a acestora. ”Persoanele care tusesc, care transpira noaptea, care au scazut in greutate trebuie sa se prezinte la dispensarele de pneumoftiziologie pentru ca nu au nevoie de bilet de trimitere. Consultul este gratuit, indiferent daca sunt asigurati sau nu; pot depista nu doar tuberculoza, ci orice alta afectiune de la nivel pulmonar care pana la urma inseamna ani castigati in viata fiecaruia”, explica dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii demareaza actiunea de depistare activa a tuberculozei in 11 judete (Botosani, Constanta, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui), in cadrul Programului ‘Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania’. Potrivit…

- Ministerul Sanatatii demareaza actiunea de depistare activa a tuberculozei in judetele Botosani, Constanta, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, in cadrul Programului Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania". Suma…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…

- 17 județe din Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Crișanei sunt sub atenționare cod galben de ploi pana duminica noaptea, a avertizat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), citata de Observatornews. Codul galben de ploi intra in vigoare duminica la ora 10.00 și expira la ora 23.00. In…

- Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, luni, la 402.981 de hectare in 34 de judete, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Potrivit sursei citate, preluate de Agerpres, din aceasta suprafata, 206.705 hectare au fost cultivate cu grau si triticale, 33.235 hectare…

- Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Prahova, Galati si Vaslui sunt judetele din Romania cu cei mai multi copii ramasi singuri acasa, in lipsa parintilor plecati la munca in strainatate, se arata intr-un studiu publicat ieri de Asociatia Salvati Copiii Romania. La nivel national, 76.170 de copii sunt…

- Un procent de 44% dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara fara mama alaturi, fie ca aceasta este plecata impreuna cu tatal, fie ca este singurul parinte plecat din familie, arata o ancheta realizata de Salvați Copiii Romania. Un numar de 21.024 au ambii parinti plecati…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic, valabila pana miercuri seara, in Moldova, Maramures, Transilvania, nordul Munteniei, al Dobrogei si local la munte. Pe de alta parte, regiunile vestice si sudice se afla sub Cod galben de canicula,…