- Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din București, este de parere ca Romania a ajuns in valul trei al pandemiei de COVID, dupa ce, in ultimele zile a observat o crestere ingrijoratoare a numarului de pacienti, transmite Digi24.Beatrice Mahler precizeaza ca la "Marius Nasta" nu mai…

- VALUL TREI coronavirus - periculos pentru tinerii din Romania„Cred ca acest al treilea val va fi oarecum diferit fața de cele precedente, pentru ca in valurile de dinainte de vaccinare persoanele care ajungeau in spital cu forme severe erau cele din grupele vulnerabile. Am reușit in aceasta perioada…

- 3.923 cazuri noi de COVID-19 din aproape 37.000 de teste 3.923 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate cu puțin timp în urma în România, în condițiile în care au fost efectuate aproape 37.000 de teste Real Time PCR si rapide în ultimele 24 de ore.…

- 3.382 de cazuri noi COVID-19 Foto: Arhiva/ MApN Avem cele mai noi date despre situația pandemiei în țara noastra: 3.382 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate în România, în condițiile în care au fost efectuate aproape de 33.000 de teste Real…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca daca ar fi fost o crestere a numarului de cazuri de Covid-19 acest lucru s-ar fi vazut fie la numarul de internari, fie la numarul celor de la Terapie Intensiva, iar acest lucru nu se intampla. Florin Citu a fost intrebat, miercuri, la finalul…

- Alte 4.310 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 608.561 de infectari. In ultimele 24 de ore s-au prelucrat 27.653 de teste. In acest moment la Terapie Intensiva e de 1.234. Numarul de decese inregistrate in ultima…

- 5697 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore, din 28.099 de teste. Alte 107 decese au fost raportate, iar 1297 de pacienti sunt internati la Terapie Intensiva. Cele mai multe cazuri noi au fost inregistrate in Bucuresti – 903, Ilfov – 340, Constanta – 305, Iasi –…

- 7439 de cazuri noi de COVID au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, dintre care 1946 au fost raportate doar in București, fiind un nou record zilnic. Alte 213 decese au fost raportate, iar 1276 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. 29.400 de teste au fost prelucrate. La nivelul…