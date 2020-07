Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Pneumologie ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, sustine ca nu doar medicii care lucreaza pentru tratarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19 sunt epuizati, ci si personalul din laboratoarele in care se analizeaza testele a ajuns ”la un grad de uzura extrem de mare”. ”Atunci…

- "Eu aș inmulți cu 2 sau 3 numarul de cazuri raportate, pentru ca o parte din persoanele care sunt confirmate au contacți, contacți care nu intotdeauna ajung sa-și faca testul sau refuza sa-și faca testul, pentru ca știm ca sunt și situații in care persoane care au simptomatologie stau acasa și refuza…

- Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București numai are locuri libere in secții pentru pacienții cu COVID-19, iar secția deAnestezie și Terapie Intensiva este plina, dupa ce numarul celor infectați acrescut alarmant in ultimele zile. Cat de grave sunt cazurile de la cel maimare spital de pneumologie…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti, spital COVID, a declarat ca profilul pacientilor infectati cu noul coronavirus pare sa se schimbe. Astfel, in ultimele zile au ajuns la spital pacienti tineri si nu in varsta.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a facut un nou apel catre populație sa respecte regulile pandemiei de coronavirus, chiar daca CCR a declarat neconstitutionale starea de carantina si internarea obligatorie."Noi acum suntem pe un trend crescator din pacate și totul depinde…

- Salile de culturism si fitness din Romania se vor redeschide dupa 15 iunie, cu respectarea unui set de conditii necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a transmis Gabriel Toncean, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Ca urmare a discuțiilor pe care le-am purtat astazi…

- Violeta Alexandru a declarat ca la 24 de ore dupa vizita ei in Germania, ministrul Muncii din Germania a propus ca de la 1 ianuarie 2020 (2021, n.r.) in industria carnii nu se va mai lucra prin subcontractori. "Practic, regimul de protecție sociala pe care il ofereau subcontractorii, prin…