- Doar doi din zece romani lucreaza de acasa, cel mai mic procent din UE. Cat de riscant este mersul la serviciu in pandemie și ce obiceiuri ne pot imbolnavi Desi se vorbeste mult despre munca de acasa, doar doi din zece romani lucreaza de la ei din sufragerie. Romania are cel mai mic numar de angajati…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat, vineri, ca nu se mai pot face internari in spital, pana cand nu se elibereaza paturi. Secția ATI și pavilionul COVID sunt pline.

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat la Digi24 ca in acest moment nu mai exista locuri in secția ATI și in pavilionul COVID din cadrul spitalului. "Nu putem face internari decat in momentul in care se externeaza un pacient", a declarat…

- In ultimele zile, București a avut 100 sau mai mult de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce a condus la atingerea capacitații maxime a spitalelor dedicate COVID. In cautare de soluții, ministrul sanatații, care a spus ca sunt 1.221 de paturi in Capitala, a anunțat ca Spitalul Județean…

- Exista mult mai multe cazuri de COVID-19 decat cazurile raportate, spune dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. In estimarea medicului, in prezent sunt, in realitate, cam 2.000 de cazuri noi pe zi. „Eu aș inmulți cu 2 sau 3 numarul de cazuri…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" din Bucuresti si dr. Florin Rosu, seful Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, au sustinut ca vom vedea in continuare o crestere a cazurilor. Joi, 9 iulie, a fost ziua…

- Intr-un comunicat trimis sambata dimineata, mangerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti spune ca nu mai are locuri libere pentru pacientii COVID pozitivi. ”Avem acum internati un numar de 50 pacienti confirmati si 3 suspecti”, a spus Beatrice Mahler

