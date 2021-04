Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Beatrice Mahler, anunta ca un bebelus in varsta de cinci luni a murit, joi, din cauza tuberculozei, in acest spital, fiind al doilea caz de deces la un copil infectat cu bacilul Koch in ultima perioada, la aceasta unitate medicala. Medicul…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, s-a lansat intr-un atac indirect la adresa ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Medicul este nemultumit de ratia de hrana pe care o primeste un bolnav de Covid. Dr. Beatrice Mahler a punctat si faptul ca Institutul ”Marius Nasta” are bucataria…

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, afirma intr-o postare pe Facebook ca un pacient bolnav de COVID are alocat pentru cele 3 mese, 10 lei/zi, costul fiind putin mai mare pentru cei care au diabet zaharat sau tuberculoza. Medicul suma este insuficienta, mult sub nevoia reala a…

- Managerul Institutului ‘Marius Nasta’, Beatrice Mahler, a declarat miercuri ca scaderea cu 35% a cazurilor diagnosticate de tuberculoza a fost cauzata si de frica pacientilor cu probleme respiratorii de a se prezenta la medic in contextul pandemiei cu noul coronavirus. ‘Aceasta scadere de 35% pe care…

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Malhler, a declarat ca evolutia pandemiei de la inceputul acestei luni a surprins-o, atat din punctul de vedere al numarului de pacienti, cat si in ceea ce priveste formele de boala, precizand ca in trei zile sectia COVID de la acest spital s-a umplut…

- Institutul „Marius Nasta” din Capitala ramasese, duminica, fara locuri libere, dupa ce in ultimele trei zile s-a inregistrat o creștere brusca a pacienților diagnosticați cu COVID. Sunt pacienți mai tineri, care nu au apucat sa se vaccineze, și care fac forme severe, a declarat la Digi24 managerul Beatrice…

- Managerul Institutului "Marius Nasta" din București, Beatrice Mahler, crede ca in Romania a ajuns deja valul trei al pandemiei. Medicul aduce ca argument situația constatata in ultimele zile in spital, ca urmare a creșterii din nou a numarului de persoane internate.

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a declarat ca luni dimineata, cand platforma pentru programare la vaccinare anti-COVID nu a functionat, datele au fost introduse manual, potrivit Agerpres. Potrivit ei, pana la ora 10.00, in centrul de la Institut erau prezente 80 de persoane,…