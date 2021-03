Beatrice Mahler, despre situația vaccinului AstraZeneca: „Nu avem date științifice care să facă legătură între tromboză și administrarea unui vaccin” Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a facut aceste precizari in contextul in care Romania continua campania de vaccinare cu AstraZeneca, in ciuda deciziei luate de mai multe țari europene, care au suspendat utilizarea serului de la AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția unor cheaguri de sange la cei imunizați cu acest vaccin, informeaza Digi24 . ”Pana in acest moment, din datele științifice care sunt publicate, nu exista nici macar o singura dovada de tromboza indusa de vaccin”, a explicat, marți, medicul Beatrice Mahler la Digi24. Noi cred ca ar trebui sa mergem… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

