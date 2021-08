Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara nu mai are locuri la ATI, iar in secția Covid sunt pacienți care ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensiva. „Situația este aceeași. In continuare paturile de la Terapie Intensiva sunt pline, deși azi unul din pacienți a avut o evoluție favorabila și a fost transferat in secție, insa in minutele urmatoare o alta pacienta a fost adusa in Terapie Intensiva. E o diferența destul de mare pe care nu am resimțit-o inainte intre numarul total de pacienți internați in spital și numarul mare…