Beatrice Mahler: Am motive să cred că valul 3 al pandemiei a…

Managerul Institutului ”Marius Nasta”, medicul Beatrice Mahler a precizat luni, la B1 TV , ca sectia de Terapie Intensiva a unitatii medicale „este plina in acest moment”, iar acest lucru si tulpina britanica, „care circula deja de ceva timp in Romania”, ii lasa impresia ca al treilea val pandemic a inceput si in tara noastra. Totodata, medicul pneumolog a ajuns la concluzia ca pacientii care se interneaza la ora actuala „sunt mult mai tineri decat cei de anul trecut”. „In ultimele patru zile, sectia Covid este aproape la capacitate maxima. De asemenea, numarul de pacienti care se prezinta cu…