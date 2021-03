Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in fruntea țarilor cu cel mai mare numar de decese in trafic, pentru cei aflati in masini, dar si cu cel mai mare numar al deceselor pietonilor, din intreaga Uniune Europeana. Un tanar in varsta de doar 23 de ani și-a pierdut viața aseara, pe soseaua de centura a orașului Iași, dupa…

- Un teribil accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in localitatea Ciurbești, comuna Miroslava, din județul Iași. loc un accident rutier. Un autoturism Ford, inmatriculat in Arad, și o duba s-au ciocnit frontal, iar rezultatul este tragic. Doi dintre cei care se aflau in cele…

- Arest la domiciliu pentru un barbat din Alba Iulia: A provocat un accident rutier in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. Nu se afla la prima abatere Arest la domiciliu pentru un barbat din Alba Iulia, care a provocat un accident rutier sub inflluența bauturilor alcoolice, intrand in…

- In urma unui accident rutier, produs pe Drumul Comunal 24 in localitatea Manic, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Nasasud, la data de 6 februarie a fost intocmit un dosar penal in cadrul caruia sunt efectuate cercetari de catre polițiștii Poliției Orașului Beclean. Conform primelor verificari efectuate,…

- Evenimentul rutier s a soldat cu cinci victime, trei morti si doi raniti. ISUJ Iasi intervine pe raza localitatii Scanteia la un accident rutier produs intre un autotren si un autoturism, soldat cu cinci victime.La sosirea echipajelor la fata locului s a constatat ca trei victime prezinta leziuni incompatibile…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Plopșoru, banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de catre o persoana aflata sub influența alcoolului și vatamare corporala din culpa, a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Potrivit polițiștilor, barbatul care conducea…

- INCONȘTIENȚA… O femei in varsta de 32 de ani din Vaslui a ajuns la Spitalul Sf. Spiridon din Iași dupa ce, beata fiind, s-a urcat la volan și a provocat un accident pe raza localitații Tomești din județul Vaslui. In urma testarii cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,4 mg/l alcool pur in…