Beat, ziua în amiaza mare a avariat două autoturisme parcate regulamentar In data de 14.11.2021, in jurul orei 12:00, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Zorilor, din Petroșani, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca un barbat in varsta de 51 de ani, din Petroșani, care conducea un autoturism pe strada respectiva, a pierdut controlul volanului și a acrosat doua autoturisme parcate regulamentar (rezultand avarierea autovehiculelor in cauza). Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,99… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

