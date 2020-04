Beat și fără permis, un maramureșean a lovit mașina poliției care-l urmărea Un tanar de 24 de ani din Sighetu Marmației, județul Maramureș, a fost arestat preventiv, dupa ce a condus baut și fara permis și a accidentat mașina poliției in timp ce era urmarit: Potrivit IPJ Maramureș, tanarul de 24 de ani este acuzat de mai multe infracțiuni rutiere.Acesta se afla vineri seara la volanul unei mașini și a refuzat sa opreasca la semnalele unui echipaj de poliție din Sighetu Marmației. „Intrucat persoana de la volan și-a continuat deplasarea, s-a procedat la urmarirea sa. Conducatorul auto a accelerat și a acroșat autoutilitara poliției precum și un alt autovehicul parcat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro Potrivit IPJ Maramureș, tanarul de 24 de ani este acuzat de mai multe infracțiuni rutiere.Acesta se afla vineri seara la volanul unei mașini și a refuzat sa opreasca la semnalele unui echipaj de poliție din Sighetu Marmației. „persoana de la volan și-a continuat deplasarea, s-a procedat la urmarirea sa.auto a accelerat și a acroșat autoutilitara poliției precum și un alt autovehicul parcat…

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani din Sighetu Marmației, județul Maramureș, a fost arestat preventiv, dupa ce a condus baut și fara permis și a accidentat mașina poliției in timp ce era urmarit, scrie Mediafax.

- Un barbat de 53 de ani a fost ranit, joi, dupa ce a fost acroșat de o autospeciala MAI. Mașina aparține IJP Prahova, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție, dupa accidentul produs pe DN 1B, pe sensul Ploiești - Buzau, in localitatea Albești - Paleologu. Sursa…

- Duminica dupa-amiaza, politistii au oprit pentru verificari un autoturism condus pe D.J. 186, Salistea de Sus-Sacel. Persoana de la volan le-a prezentat politistilor certificatul de inmatriculare si asigurarea autoturismului condus, declarand ca documentele personale nu le are asupra sa. Totodata, acesta…

- Ieri dupa-amiaza o femeie de 40 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Gazelei, din municipiu, a accidentat un minor, in varsta de 10 ani, care se angajase in traversarea strazii, in mod neregulamentar, prin loc nepermis. In urma accidentului a rezultat ranirea pietonului. Conducatorul…

- Politistii mehedinteni au identificat in ziua de 6 februarie un barbat de 28 de ani, din localitatea Breznita Ocol, banuit de savarsirea infractiunilor de distrugere si conducerea unui autovehicul, fara a poseda permis de conducere.

- Un barbat a ajuns in arest dupa ce și-a facut de cap cu o mașina prin Bonțida. Pe 2 februarie in jurul orei 4,30, polițiștii de la Postul din Bonțida au fost sesizați depsre furtul unui autovehicul. Era vorba despre o autoutilitara, cu care un barbat a facut ture pe drumurile din sat. Cum la …

- Politistii din Sarasau au desfasurat aseara, intre orele 21.00 – 23.00, o actiune pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere si depistarea conducatorilor auto care, conducand sub influenta alcoolului, pun in pericol siguranta traficului rutier. Au fost oprite mai multe autoturisme conduse…

- Tot mai multi ieseni sunt prinsi circuland fara permis de conducere la volanul masinilor, cazurile explodand practic in ultimele zile. Unul dintre cei prinsi, un tanar de 20 de ani, a furat masina unor vecini si s-a izbit in primul gard. In plus, era beat crita, iar in urma „ispravei" el a fost tinut…