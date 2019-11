Beat și fără permis la volanul unei mașini neînmatriculate a fugit de poliţişti, pe străzile din Vulcan Un barbat in varsta de 42 de ani s-a ales cu dosar penal pentru trei infracțiuni, dupa ce beat si fara permis la volanul unei mașini neinmatriculate, a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor rutieri, obligandu-i sa-l urmareasca. Polițiștii secției 5 Poliție Rurala Zarnești efectuau un control, miercuri, in jurul orei 16.00, pe raza comunei Vulcan, din județul Brașov, cand au observat un barbat care conducea un autoturism, și care a efectuat o manevra brusca, de intoarcere. Oamenii legii i-au facut semn sa opreasca, insa barbatul a crescut viteza și a incercat sa fuga. Echipajul de politie a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

