Beat mort pe motoscuter, a fugit când poliţia i-a făcut semn să oprească Un localnic din Raducaneni, beat crita, a fost prins de politisti pe un motoscuter. Barbatul in varsta de 42 de ani a refuzat opreasca la semnalul politistilor si sa sufle in etilotestul politistilor. "La data de 15 mai, politistii Sectiei 5 Rurala Raducaneni au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui moped, al carui conducator nu a oprit la semnalele politistilor. Astfel, s-a procedat la urmarirea si oprirea mopedului, iar conducatorul mopedului a fost identificat in persoana unui barbat de 42 de ani. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca barbatul nu detine permis de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

