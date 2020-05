Stiri pe aceeasi tema

- In data 22.04.2020, ora 07:19, Politia Municipiului Brad a fost sesizata telefonic prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe DN76, in localitatea Valișoara, a avut loc un accident de circulatie soldat cu o victima . Politistii rutieri ajunsi la fata locului, au constatat ca, un barbat in varsta…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut pentru 24 de ore, in cursul zilei de marți, un barbat cercetat pentru comiterea unor infracțiuni rutiere.Conform oamenilor legii, la data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 20.00, politistii l-au depistat pe barbatul de 36 ani, din comuna Tritenii de Jos, in…

- La data de 12 aprilie 2020, in jurul orei 15,30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada 1 Decembrie din localitatea Balcaciu. Polițiștii au constatat ca un minor de 16 ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism,…

- Azi noapte, in jurul orei 02.00, politistii din Targu Lapus au intervenit la un accident rutier produs de un sofer care circula pe directia Carpiniș – Berința. Ajunsi la fata locului, politistii au identificat un tanar de 19 ani din Berinta. In urma verificarilor politistii au stabilit ca pe fondul…

- Un tanar din Prahova s-a filmat in timp ce conduce mașina cu picioarele pe volan, iar imaginile le-a postat pe Facebook. Polițiștii incearca sa afle cine este șoferul teribilist și cand au fost filmate imaginile, anunța MEDIAFAX.In imaginile postate pe Facebook apar doi tineri, unul dintre…

- Un barbat din Galati a fost retinut dupa ce a fost prins la volan cu o alcoolemie record – 4,15 grame/litru alcool pur in sange. In plus, barbatul avea permisul anulat, in masina transporta tigari de contrabanda si nu a oprit la semnalul politistilor. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Ieri, in jurul orei 01:10 polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un minor in varsta de 16 ani, din comuna Țaga, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 109C, pe raza localitații Fizeșu Gherlii, fara a deține permis de conducere. Cel in cauza nu a oprit la semnalele polițiștilor,…

- Doi barbați din Constanța au facut schimb de locuri la volan in timp ce mașina se afla in mers, iar polițiștii erau pe urmele lor.Cei doi nu au oprit la semnalele polițiștilor și, dupa ce au fost prinși, oamenii legii au descoperit ca unul nu avea permis de conducere, iar celalalt consumase droguri,…