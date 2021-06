Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe centura Capitalei. Apelul la 112 a fost efectuat la 17:25. Accidentul a avut loc pe DNCB, intre Chitila și Dragomirești Vale. In coliziune sunt trei autoturisme implicate, fiind vorba despre 2 persoane ranite. In acest moment se circula doar pe o bana,…

- Șoferul din Florești, care s-a rasturnat cu mașina de teren, la Muntele Rece, a murit. In 12 iunie, era ziua conducatorului auto, care a petrecut cu mai mulți prieteni la cabana, iar noaptea au luat mașina de teren pentru a face petrecerea și mai incitanta. Victor V., implinea 21 de ani sambata,…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- O mașina care a ieșit in afara parții carosabile a produs avarierea unei conducte de gaz metan, pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, in zona Valea Seaca, pe DN17. Accidentul a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 22:15, mașina rasturnandu-se dupa impact. Potrivit ISU Suceava, la fața locului…

- Accidentul s-a petrecut miercuri in Ploiesti la intersectia dintre strazile Soseaua Vestului si Targoviste. Potrivit ISU Prahova, unui sofer i s-a facut rau la volan, iar masina scapata de sub control a intrat intr-un autobuz parcat.

- Un cumplit accident rutier a dus la moartea unui copil de numai 12 ani, lovit de o mașina in orașul Siret. Accidentul s-a petrecut marți, in jurul orei 16.00, iar primele informații indica faptul ca minorul traversa pe trecerea de pietoni. Mașina care l-a lovit este inmatriculata in Botoșani. ...

- Un grav accident de circulație s-a petrecut astazi dupa amiaza in orașul Siret unde un pieton minor a fost lovit puternic de o mașina. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, minorul a fost in stare de inconștiența iar echipajul SMURD sosit la fața locului a efectuat manevre de…

- Accidentul s-a produs langa The Woodlands. Mașina a luat foc dupa ce a lovit copacul.Doi barbati au murit in statul american Texas in accidentul unei masini Tesla despre care politia spune ca era pe pilot automat, au relatat duminica media din SUA, preluate de DPA.Unul dintre barbati se afla pe locul…