Beat, a produs un accident şi astfel drumul spre Şag s-a aglomerat mai rău ca niciodată Vineri, 23 septembrie, in jurul orei 15:30, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 59, la ieșirea din localitatea Șag, județul Timiș, s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 39 de ani, […] The post Beat, a produs un accident si astfel drumul spre Sag s-a aglomerat mai rau ca niciodata appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

