Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in cea de-a doua zi a festivalului „Beach, Please!” de la Costinesti, au anuntat reprezentantii Gruparii Mobile de Jandarmi ”Tomis” Constanta. Ei au precizat ca patru persoane nu au fost lasate sa intre la evenimentul muzical pentru ca aveau…

- Concerte incendiare in cadrul editiei 2024 a festivalului Beach, Please!, cel mai mare festival urban din sud-estul Europei și cel mai așteptat eveniment al verii in randul tinerilor, care se organizeaza zilele acestea la Costinesti.

- „Beach, Please!”, unul dintre cele mai mari festivaluri dedicate culturii urbane din Europa de Est, se desfașoara in aceste zile, 10 – 14 iulie 2024, la Costinești. Aici sunt așteptați pentru a concerta cinci zile și cinci nopți peste 200 de artiști din toate colțurile lumii.

- Manelistul Babasha e in centrul atenției publice, dupa ce a fost huiduit de fanii Coldplay la conert. Daca unii contesta momentul, alții saluta prestația artistului. Cert este ca pana in prezent manelistul a avut de caștigat de pe urma acestui moment: pe langa notorietate, Babasha a confirmat prezența…

- Organizatorii Festivalului de trap ”Beach, Please!” (BP), care o sa aiba loc in luna iulie, la Costinești, au anunțat, luni, ca la ediția din acest an va participa celebrul rapper american Travis Scott, care este de altfel și superstarul evenimentului care va dura cinci zile. Anunțul s-a viralizat rapid…

- Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR), Corina Martin, a declarat, vineri, ca apropierea Sarbatorilor Pascale de 1 Mai o sa dea posibilitatea romanilor sa vina in numar mai mare pe litoral, dar nu neaparat pe 1 Mai, ci va fi o sarbatoare prelungita.…

- Biletele la BEACH, PLEASE! 2024 se vand ca painea calda, iar evenimentul devine rapid unul sold out. Peste cincizeci de mii de abonamente au fost deja cumparate, așa ca daca vrei sa vii la festival trebuie sa te grabești sa prinzi bilete. Mai mult, de luni prețul intrarilor va crește. Astfel, costul…

- Rad Art Fair, eveniment dedicat pietei de arta contemporana din Romania, pune in vanzare biletele pentru editia din acest an. Evenimentul va avea loc intre 16 si 19 mai la Hotel Caro din Bucuresti, reunind 26 dintre cele mai relevante galerii si spatii expozitionale ale momentului, cu o crestere de…