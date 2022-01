„Be my Valentine”: Concurs de scriere creativa pentru elevi, in limba engleza, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba lanseaza primul concurs de scriere creativa in limba engleza, cu ocazia Valentine`s Day (Ziua Indragostiților). „Be my Valentine!” se adreseaza elevilor de gimnaziu și liceu din Alba. care sunt provocați astfel sa scrie poezii, scrisori de dragoste sau scurte eseuri pe tema iubirii. Cele mai reușite […] Citește „Be my Valentine”: Concurs de scriere creativa pentru elevi, in limba engleza, la Biblioteca Județeana…