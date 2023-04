Stiri pe aceeasi tema

- Banca Asiatica de Dezvoltare (BDA) a dat marți publicitații raportul „Perspectivele Dezvoltarii in Asia 2023”. Potrivit acestuia, relansarea rapida a economiei Chinei va crește perspectiva de dezvoltare economica regionala și globala. Raportul estimeaza ca rata de creștere a economiei Chinei in anul…

- Cartelul petrolier este renumit prin faptul ca, prin simple informari și declarații ale șefilor, mondifica in sus sau in jos prețurile țițeiului. Un „oracol” de care toate economiile țin cont. Asta face acum secretarul general al OPEC, Haitham Al Ghais: se declara „optimist cu prudența” in ceea ce…

- Datorita optimizarii masurilor antiepidemice ale Chinei și a altor factori favorabili, exista destule motive pentru piața financiara globala sa fie mai optimista fața de creșterea economica, a declarat Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI). Georgieva a afirmat…

- Pentru prima oara in ultimul an, FMI a imbunatatit perspectivele globale de crestere, spunand ca economia a fost "surprinzator de rezistenta" si majoritatea tarilor vor evita o recesiune anul acesta. Conform estimarilor, care tin cont de decizia Chinei de a renunta la politica sa de zero Covid luna…

- Economia mondiala va inregistra in 2023 o creștere de 1,9% fața de 3% in 2022, iar economia Chinei va fi motorul creșterii economiei din regiune, conform datelor din raportul privind situația și perspectivele economiei mondiale in 2023 prezentat de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Odata cu perfecționarea…

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9%, de la un nivel estimat de 3% in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Conform raportului…

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9-, de la un nivel estimat de 3- in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), publicat miercuri,…

- Pretul aurului spot a atins luni 1.881,5 dolari uncia, cel mai inalt nivel din 9 mai, inainte de a se tempera, pe masura ce oficialii Rezervei Federale din SUA au semnalat noi masuri agresive de politica monetara pentru a combate inflatia. Contractele futures pentru aur au scazut cu 0,03%, la 1.877,30…