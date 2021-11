Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Litvinenco ramane ministru al Justiției. Moțiunea simpla depusa de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) a picat. Proiectul a fost examinat in cadrul ședinței de astazi a Parlamentului. Rezultatele votarii au aratat ca 28 de deputați au susținut moțiunea, alți 53 au fost contra…

- Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de deputatii Igor Dodon si Vladimir Voronin, a decis sa nu participe la sedinta Parlamentului de joi, 7 octombrie, in semn de protest fata de retinerea procurorului general, Alexandru Stoianoglo.

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor boicoteaza ședința de azi a Parlamentului. Anunțul a fost facut de liderul PCRM, Vladimir Voronin, care a declarat ca reținerea lui Alexandr Stoianoglo demonstreaza ca actuala guvernare iși face loc pentru viitoarea dictatura.

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor – Vlad Batrincea, vicepreședintele Parlamentului, și Adela Raileanu, vicepreședintele Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – participa la sesiunea de toamna a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Sesiunea APCE se…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor au parasit sala Parlamentului. Aceștia s-au aratat indignați de faptul ca fracțiunea a propus sa fie introduse pe ordinea de zi mai multe proiecte, dar au fost respinse de majoritate.

- Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului „Șor” solicita avizarea de urgența a proiectului de lege privind crearea farmaciilor sociale mobile, in special in localitațile in care nu exista farmacii. Solicitari in acest sens au fost facute de catre deputații fracțiunii Partidului „Șor”, in adresa…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor i-a cerut lui Igor Grosu sa-și exercite dreptul exclusiv și sa supuna votului problema includerii pe ordinea de zi a ședinței de astazi a trei proiecte de lege importante pregatite de opoziție. Cu toate acestea, speakerul a refuzat categoric sa faca acest lucru și…

- Deputatii din fractiunea parlamentara a Blocului Comunistilor si Socialistilor au cerut retragerea mai multor proiecte de lege incluse pe ordinea de zi a sedintei de vineri, 13 august. Printre acestea se numara initiativele ce vizeaza desemnarea directorului Centrului National Anticoruptie, Legea procuraturii,…