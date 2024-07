Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef de stat Igor Dodon și Vlad Batrincea, vicepreședintele Parlamentului, au avut o intrevedere cu Yan Wenbin, Ambasadorul Republicii Populare Chineze la Chișinau. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor bilaterale intre cele doua state.

- In timpul ședinței parlamentare din 14 iunie, deputații din blocul PCRM-PSRM au parasit sala. Acest lucru s-a intimplat din cauza ca vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a propus introducerea pe ordinea de zi a chestiunii privind moțiunea de cenzura impotriva lui Igor Grosu. Potrivit lui…

- Astazi, in cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului de lege de consolidare a cadrului de activitate a Bancii Naționale, Vlad Batrincea, vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii BCS a menționat ca fracțiunea nu susține acest proiect de lege pe motiv ca se cer competențe și instrumente…

- Vlad Batrincea, vice-președintele Parlamentului RM, Grigore Novac, președintele Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, Tatiana Cunețchi, președintele Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice și Olga Cebotari, membru al Comitetului Executiv al PSRM, au avut la Bruxelles…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, de asemenea, a elaborat doua amendamente la Codul Penal menite sa consolideze statalitatea RM și statutul ei de neutralitate. Dupa cum a declarat Vlad Batrincea, vicepreședinte al Parlamentului, președintele fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor,…

- Vlad Batrincea, vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii BCS, impreuna cu Olga Cebotari, membru al Comitetului Executiv al PSRM, și Elena Beleacova, deputat BCS, au efectuat o vizita de lucru la Viena, unde au avut intrevederi cu Johannes Schmuckenschlager, parlamentar din partea Partidului…

- Ieri, 26 aprilie, Președintele PSRM, Igor Dodon, impreuna cu vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii BCS, Vlad Batrincea, și membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, au avut o intrevedere cu Janis Mazeiks, șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinau. In cursul dialogului,…

- Astazi, in cadrul discuțiilor in ședința in plen a Parlamentului, cu privire la proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondența, Vlad Batrincea a atenționat deputații ca Republica Moldova se afla sub monitorizarea Consiliului Europei, este o țara candidata la Uniunea Europeana și s -a…