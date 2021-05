Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a bursei obligatiuni senior non-preferentiale emise de BCR, in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28. Potrivit unui comunicat al BVB, obligatiunile au o maturitate de 7 ani si o dobanda anuala de 3,9% pe an. Emisiunea cuprinde 2.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 500.000 de lei si a fost procesata in sistemul de tranzactionare al BVB in data de 19 mai 2021. Este a doua emisiune de obligatiuni listata de Banca Comerciala Romana la BVB. Prima are o valoare de…