- Noile taxe prin care bancile sunt impozitate suplimentar ar putea sa fie platite tot din buzunarul clienților. Conform economistului Adrian Codirlașu, vicepreședintele CFA Romania, este posibil ca anumite servicii financiare sa se scumpeasca dupa...

- Minerii de la Mina Baita, judetul Bihor, au declansat, joi, un protest spontan si refuza sa intre in sut, din cauza ca promisiunile privind achitarea drepturilor salariale nu au fost respectate de angajator. Sindicatul minerilor afirma ca astfel de intarzieri au loc periodic si cere Ministerul Economiei…

- Bancile au strans punga creditarii catre populație, dar pentru a face acest lucru au gandit un nou sistem: scorul FICO. Acesta este un scor calculat de Biroul de Credit pentru fiecare client, iar cand un cetațean care incearca sa obțina un credit și face intrebari la mai multe banci, acest scor ii scade.…

- O statistica recenta, cea a Eurostat, arata ca iarna trecuta unul din zece europeni nu a reușit sa iși incalzeasca in mod corespunzator locuința, cu un procent chiar mai mare in Romania.

- Presedinta Organizatiei Femeilor Liberale, Nicoleta Pauliuc, considera ca nu sunt doar barbații de vina pentru ca Romania are puține femei politician. „M-am intrebat adesea, de ce nu intra mai multe femei in politica si am realizat ca nu trebuie sa aruncam vina, nu mereu cel putin, pe barbati si este…

- Sapte banci si-au redus capitalul, iar 25 de banci au operat majorari in 2022. Capitalul intregului sistem bancar a trecut de 63 mld. lei dupa un salt de 10%, arata analiza realizata de Ziarul Financiar. Bancile din Romania detineau la finalul anului trecut capitaluri proprii cumulate de 63,5 mld. lei,…

- Video | Klaus Iohannis arunca sageți dupa Crevedia: Nici o analiza politica nu trebuie evitata. Trebuie sa facem Romania, mai eficienta, mai puternic, mai bunaPreședintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, dupa vizita pompierilor raniți dupa exploziile de la Crevedia, ca trebuie facuta și o analiza…

- Banca Comerciala Romana a implementat in premiera, la Pitești, prima soluție de abonament de transport public asociat cardului bancar. Soluția inteligenta permite oricarui calator sa achiziționeze un abonament de transport public de la Publitrans 2000 SA, compania care gestioneaza activitatea de transport…