Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) anunta ca pana in prezent a acordat finantari in valoare de 1,2 miliarde de lei in cadrul programului IMM Invest 2021 si a obtinut suplimentarea plafonului initial cu inca 400 de milioane de lei.

- “Incepand de astazi, comunele, orasele si municipiile din Romania se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic. Astfel, unitatile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public isi pot crea…

- Firma de avocatura Wolf Theiss a acordat asistenta juridica Bancii Comerciale Romane SA in cadrul primei sale emisiuni de Obligatiuni Verzi Preferentiale de Tip Senior, in valoare de 500 milioane de lei, cu rata de dobanda de 5%, cu scadenta in 2028, in baza Programului sau de tip Multi Issuer EMTN,…

- Romania a pierdut fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, joi, premierul interimar Florin Citu. Acesta sustine ca situația a fost generata de fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, nu a…

- ING Bank Romania anunța epuizarea plafonului inițial de 1,1 miliarde de lei in cadrul IMM Invest și suplimentarea acestuia cu 400 de milioane de lei pana la sfarșitul anului, informeaza Mediafax. In patru luni de funcționare a programului IMM Invest 2021, ING Bank Romania a acordat credite…

- Economia Romaniei, despre care premierul Florin Cițu susține ca este ”wow”, arata nespus de rau. Deficitul de cont curent, acel indicator care arata cat de slabita e o economie, s-a dublat de la un an la altul, deficitul bugetar este enorm pentru ca guvernul nu reușește sa țina cheltuielile in frau,…

- Mai mult de 50 de evenimente ale operatorilor culturali vor avea loc toamna aceasta in Capitala sub umbrela programului „Bucuresti - Oras deschis”.Sesiunea din acest an a programului de finantare nerambursabila demarata de Primaria Capitalei prin ARCUB, intitulata „Bucuresti - Oras deschis”, acorda…

- Platforma de tranzacționare de criptomonede Bitpanda a strans 263 milioane dolari intr-o noua runda de finanțare, urcand evaluarea companiei la 4,1 miliarde dolari. Aceasta este de peste trei ori valoarea de 1,2 miliarde de dolari, cat a fost evaluata Bitpanda in ultima sa runda de finanțare…