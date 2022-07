Stiri pe aceeasi tema

- Banca BCR a anunțat ca intrerupe colaborarea cu jurnalistul George Buhnici, dupa unele declarații care au starnit o adevarata dezbatere in spațiul public din Romania. Buhnici și-a laudat soția pentru aspectul extrem de tanar pe care il are și a declarat, fara perdea, ca atunci cand e in vacanța…

- BCR a anunțat ca a fost nevoita sa rezilieze contractul lui George Buhnici, dupa scandalul discriminatoriu și sexist in care acesta s-a implicat singur. Banca spune ca a așteptat degeaba, cateva zile scuzele publice, și ca in final a decis sa rezilieze contractul.”Situația din ultimele zile generata…

- BCR a anunțat ca a fost nevoita sa rezilieze contractul lui George Buhnici, dupa scandalul discriminatoriu și sexist in care acesta s-a implicat singur. Banca spune ca a așteptat degeaba, cateva zile scuzele publice, și ca in final a decis sa rezilieze contractul.”Situația din ultimele zile generata…

- USR a depus o noua motiune simpla impotriva ministrului Energiei. Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, le-a transmis social-democratilor ca sunt asteptati sa se alature demersului pentru a arata „ca le pasa cu adevarat de preturile la carburanti”. In replica, Ionut Stroe a declarat, pentru „Adevarul”,…