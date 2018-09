BCR revizuiește estimările de creștere a economiei n acest an. Noile calcule indică un avans al PIB de 3.8% "Ne-am revizuit prognoza de creștere economica pentru 2018 la 3,8% ( de la 4,1%), dupa publicarea datelor privind evoluția PIB in trimestrul II 2018", arata un raport al BCR, publicat in aceste zile. Documentul analizeaza structura creșterii economice, pe care o considera slaba, cu o contribuție neobișnuit de ridicata a stocurilor (de 3 puncte procentuale la rata de creștere de 4,1%) și o scadere a investițiilor, contribuția acestora scazand cu 0,7 puncte procentuale in PIB-ul total din trimestrul al doilea. "Datele privind investițiile au fost dezamagitoare, dele confirmand o incetare a unei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al zonei euro si al Uniunii Europene a inregistrat un avans de 0,4% in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu primul trimestru, statele membre cu cel mai ridicat ritm de crestere economica fiind Malta (1,9%), Romania si Estonia (ambele cu un avans de 1,4%), potrivit datelor…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost, in trimestrul II 2018, de 61.400, in crestere cu 3.000 fata de trimestrul anterior. Comparativ cu acelasi trimestru din 2017, numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 2.700, arata datele comunicate luni de Institutul Național de Statistica - INS, potrivit…

- Numarul locurilor de munca vacante in trimestrul II din acest an a crescut cu 3.000 comparativ cu trimestrul anterior, la 61.400, informeaza, luni, Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Rata locurilor de munca vacante a fost de 1,25% in trimestrul II din acest an, in crestere…

- Rata locurilor de munca vacante a fost de 1,25% in trimestrul II din acest an, in crestere cu 0,05 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2017, rata locurilor de munca vacante a scazut cu 0,08 puncte procentuale, iar numarul locurilor de…

- Institutul National de Statistica a revizuit in sens pozitiv evolutia PIB in primul trimestru al anului, estimand un avans de 0,1% fata de trimestrul patru din 2017, dupa ce in prognoza de la inceputul lunii iunie indicase stagnare pentru perioada mentionata. Astfel, pe date ajustate sezonier, PIB-ul a…

- Mai mult de un sfert (27%) dintre angajatorii romani preconizeaza o crestere a numarului de angajati in intervalul iulie - septembrie 2018 si doar 8% anticipeaza reduceri, arata un studiu realizat de ManpowerGroup. Potrivit studiului, Previziune Netă de Angajare ajustată sezonier este de +13%,…

- și majoritatea sectoarelor de activitate 27% dintre angajatorii romani preconizeaza o creștere a numarului de angajați in intervalul iulie – septembrie 2018, și doar 8% anticipeaza reduceri, ceea ce rezulta intr-o Previziune Neta de Angajare ajustata sezonier +13%. Aceasta se imbunatațește cu 2 puncte…