- “BCR a inregistrat un profit net de 1,141 miliarde de lei (232,5 milioane de euro) intre ianuarie-septembrie 2021, in crestere cu 35% fata de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in ianuarie-septembrie 2020, atat datorita performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul unui volum…

- “Allview (Visual Fan SA, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW) anunta rezultate financiare exceptionale inregistrate in perioada ianuarie – septembrie 2021. Compania Visual Fan SA a continuat si in trimestrul al treilea curba ascendenta a vanzarilor din prima jumatate a anului…

- Romania a incasat peste 1,3 miliarde de euro din exportul de cereale in prima jumatate a acestui an, in crestere cu aproape 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES. Comparativ, in primele sase luni din 2020, au fost…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a inregistrat, in prima parte a anului, un profit net de 104 milioane lei, in scadere cu 10% fata de perioada similara a anului 2020. De asemenea, veniturile operationale au urcat cu 30%, la 1,42 miliarde lei. „Veniturile totale operationale realizate…

