Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana pregatește un nou pachet de sprijin financiar pentru Rep. Moldova care ar putea fi disponibil pana in vara, dupa ce a reușit sa mobilizeze, in ultimul an, peste 1 miliard de euro. Anunțul a fost facut de catre președintele Consiliului European, Charles Michel, aflat in vizita la Chișinau,…

- Uniunea Europeana urmeaza sa pregateasca un pachet de sprijin pentru Republica Moldova pana la vara, a declarat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei conferinte comune de presa cu presedinta Maia Sandu la Chisinau, unde se afla intr-o vizita oficiala, informeaza Agerpres.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, ofera detalii despre discuția avuta cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, privind extradarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Grosu afirma ca autoritațile iși doresc tragerea la raspundere a lui Plahotniuc și vor continua discuțiile…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat joi ca a depus actele pentru a obtine cetatenia Republicii Moldova, o decizie luata in memoria bunicilor sai, refugiati din Basarabia in Romania. Este pentru a doua oara cand europarlamentarul incearca sa obtina cetatenia acestei tari. „Am depus prima oara actele…

- Europarlamentarul a spus ca afirmarea sau caderea unor formatiuni politice depind „si de deciziile pe care le luam sau nu le luam acum la timp". El a avertizat ca „marea" coalitie de guvernare se impiedica in conditiile care trebuie indeplinite pentru ca fondurile PNRR sa intre in Romania. „Riscam sa…

- In aceste zile, Republica Moldova gazduiește Exercițiul de Stat Major in cadrul Proiectului „Exerciții de masa pentru susținerea națiunii gazde a Uniunii Europene” EU-HNS TTX, se arata intr-un comunicat al IGSU. La evenimentul de lansare a aplicațiilor desfașurat pe 22 februarie a participat ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Varsovia, ca Romania va sprijini Republica Moldova cu orice este necesar, "in orice scenariu". Seful statului a precizat ca scenariile vor depinde, insa, de situatia concreta din teren. Iohannis a fost intrebat, miercuri, la Varsovia, daca are informatii…

- Maia Sandu a raspuns, joi, celor care o intrebau daca intenționeaza sa candideze pentru o funcție politica, in Romania, la alegerile care vor avea loc in 2024. „Vreau sa fie foarte clar: nu candidez la nicio funcție in Romania. Știu ca sunt de cealalta parte a Prutului romani care urmaresc ce facem…