- Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din Romania și din Europa Centrala și de Est, in valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezinta cea mai mare emisiune in lei de pe…

- Patria Bank anunța aprobarea listarii la Bursa de Valori București a obligațiunilor subordonate, negarantate și neconvertibile in Euro emise de Banca in cadrul plasamentului privat desfașurat la jumatatea lunii septembrie 2019. In cadrul ofertei, incheiata cu success in doar 2 zile de la deschidere,…

- Conform unui comunicat al companiei, performanta pe primele noua luni a fost sprijinita de cresterea continua a vanzarilor USFN Romania (restaurantele KFC), cu 17,1% fata de anul precedent, USFN Italia (restaurantele KFC din Italia), cu 222% si CFF (restaurantele Taco Bell), cu 184%, in timp ce vanzarile…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar schimburile s-au cifrat la 126,22 milioane de lei (26,51 milioane de euro), pe fondul unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 95,23 milioane de lei (20 de milioane de euro) lansata de…

- Compania romaneasca de solutii de mobilitate Autonom Services a realizat cu succes prima sa emisiune de obligatiuni in cadrul unui plasament privat in valoare de 20 milioane euro, emisiunea fiind suprasubscrisa, relateaza News.ro.Citește și: Politicile BNR vor fi corelate cu cele guvernamentale.…

- Compania se pregatește de noi achiziții și majoreaza facilitatile existente cu 24 milioane de euro, prin semnarea unui credit sindicalizat in valoare de 90 milioane de euro. MedLife, liderul pieței medicale din Romania și singurul furnizor de servicii medicale listat la Bursa (simbol bursier M), semneaza…