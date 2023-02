BCR își revizuiește în jos prognoza de inflație BCR considera ca presiunile inflaționiste se vor tempera astfel incat prețurile vor crește mai puțin decat a anticipat anterior. BCR iși revizuiește in jos prognoza de inflație pentru finele anului 2023 la 8% in termeni anuali de la 8,7%, datorita anticipațiilor de ieftinire a materiilor prime agricole și a energiei. Presiunile inflaționiste se vor tempera dupa primul trimestru din 2023 datorita unui efectstatistic de baza favorabil din componenta prețurilor la energie. ”Ne așteptam ca BNR samențina rata dobanzii de politica monetara la 7,00% in 2023. Riscurile legate de traiectoria viitoare a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…

- „In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor informatii si evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul…

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Prognoza de la sfarsitul anului 2023 este aproape de doua ori mai mare decat cea a guvernului si ridica perspectiva unor tensiuni continue legate de costul vietii, in timp ce turcii vor vota anul viitor in alegeri prezidentiale si parlamentare stranse. Inflatia a atins in octombrie un varf aflat in…

- Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca salariile in plus fata de cat prevazusera la inceputul anului. Per total, salariul mediu net pe economie a ajuns la peste 4.000 de lei net in luna octombrie 2022, ultima luna pentru care exista date la Institutul National de Statistica,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 16,8% in luna noiembrie 2022, de la 15,32% in octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, marfurilor nealimentare cu 16,17% si serviciilor cu 9,51%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In luna noiembrie, preturile de consum au…