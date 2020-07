Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban participa sambata la o sedinta cu ministrul de Interne, Marcel Vela, la care vor lua parte prin sistem videoconferința prefecții, șefii structurilor MAI și ai celorlalte instituții și autoritați cu atribuții in gestionarea situației generate de creșterea nr. imbolnaviri cu…

- Ionuț Matei (35 de ani), fost fotbalist la FC Botoșani și Poli Timișoara, a primit o veste cumplita. Fiul sau, in varsta de doar 3 ani, sufera de leucemie acuta limfoblastica B. Diagnosticat cu aceasta boala pe data de 18 iunie 2020 de catre Spitalul Marie Curie din București, Ionuț Matei a fost indrumat…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- HARMAN Romania sprijina lupta impotriva noului coronavirus și a efectelor negative asupra mediului socio-economic și doneaza 15.000 de euro catre Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie”.

- București, 12 mai 2020. Dupa doua luni de stare de urgența, 63% dintre angajații romani care au raspuns la un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs spun ca au reușit sa puna bani deoparte in aceasta perioada, iar cei mai mulți nu intenționeaza sa renunțe la acest obicei nici dupa 15 mai.…

- Oamenii nu mai stau in case! Deși este stare de urgența și exista numeroase restricții de circulație, strazile din București s-au aglomerat de la primele orea ale zilei.Ce nu ii mai ține in case pe romani deși iși risca sanatatea?

- Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca in spatele executarii politice a fostului manager al Spitalului Universitar din Bucuresti, Adriana Nica, sta o realitate crunta: spitalele romanesti sunt spatii de razboaie mafiote, iar managerii sunt mana cereasca pentru gruparile interesate de afaceri medicale.Ion…