Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele BCR in trimestrul I 2018: creștere de peste 50% a producției noi de credite retail, digitalizare accelerata, rata NPL a scazut la 7,2%, profit net de 252,7 milioane lei Rezumat: • Cu un rezultat operational in creștere, 371,7 milioane RON (79,9 milioane EUR), și evoluții bune pe toate…

- Cu un rezultat operational in creștere, 371,7 milioane RON (79,9 milioane EUR), și evoluții bune pe toate liniile de business, BCR a realizat un profit net de 252,7 milioane RON (54,3 milioane EUR) in primul trimestru al anului 2018, arata reprezentanții bancii intr-un comunicat. Potrivit documentului,…

- Grupul BRD, controlat de Erste Bank, a inregistrat in primul trimestru al anului un profit net de 414 milioane lei, in crestere cu 26% fata de perioada similara din 2017, pe fondul generarii solide de venituri, al cheltuielilor operationale stabile si costului de risc pozitiv, potrivit rezultatelor…

- Prin comparatie cu 2016, intarzierile, in loc sa scada, au crescut cu mai mult de un procent. Ingrijorator este ca de la an la an, intarzierile sunt tot mai mari. Compania de stat reusise sa imbunatateasca situatia in 2014, cand intarzierile au scazut la 2,22 milioane de minute, scrie Profit.ro. Luand…

- Veniturile previzionate ale transportatorului aerian de stat Tarom sunt cu 21,3% mai mari in acest an decat cele de anul trecut, pana la 1,5 miliarde lei, potrivit bugetului pentru anul 2018, propus de catre conducerea companiei si aprobat prin Hotarare de Guvern, a anuntat vineri transportatorul, transmite…

- ”Banca Comerciala Romana (BCR) opreste in noaptea de vineri spre sambata, intre orele 23:00 - 5:00, sistemele informatice care gestioneaza serviciile de Internet si Mobile Banking – Click 24 Banking, respectiv Touch 24 Banking. Vor fi afectate, de asemenea, si aparatele multifunctionale si ghiseele…

- Banca Comerciala Romana (BCR) promoveaza o oferta avantajoasa pentru creditul Prima Casa: dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, avans minim de 5% și comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clienții pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana care…

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…