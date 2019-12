Stiri pe aceeasi tema

- Inrautatirea perspectivei ratingului Romaniei de catre agentia S&P, de la stabila la negativa, ar putea duce si la amanarea sau chiar la renuntarea unor decizii de a investi in tara noastra, potrivit Departamentului de Cercetare al BCR. "Decizia S&P de revizuire a perspectivei Romaniei la…

- Decizia Standard&Poor's de miercuri, de a inrautati perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, a fost usor pripita si, cu siguranta, nu va avea efecte pozitive, a declarat, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, partener in cadrul companiei de consultanta Deloitte. "Nu e o veste…

- Romania primește prima lovitura, din cauza depasirii tintei de deficit. S&P's a revizuit perspectiva ratingulului de țara din stabila in negativa Standard & Poor's (S&P) a inrautatit perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, din cauza cresterii deficitului.…

- "In timp ce salariile vor reveni la creșteri de o singura cifra, consumul privat este așteptat sa ramana robust, susținut de creșteri ale pensiilor. Deficitul comercial va crește in continuare din cauza cererii externe slabe și a competitivitații scazute a prețurilor. Creșterea investițiilor va ramane…

- Fostul ministru Lia Olguța Vasilescu a reacționat dur dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat recent ca „anul viitor trebuie sa strangem cureaua”.„Au venit "specialistii" la guvernare si va pun sa strangeti cureaua! Pai, aceeasi placa precum in 2009? Si voi, cei care ii votati, sunteti…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 901 din 7 noiembrie anul acesta au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru de eliberare si numiri in functii in cadrul Guvernului.Iata despre ce este vorba: Decizia nr. 315 2019 privind eliberarea lui Mihai Dan Chirica, la cerere, din…

- Realizatorul Tv Denise Rifai dezvaluie, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Liviu Dragnea urmarește sa se razbune pe Viorica Dancila.”Liviu Dragnea, back in town! Deeeeci. Veoriko, tinte de brose ca se anunta vremuri grele! Bomba vine chiar de la fostul sef si presedinte de partid care...se…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, recomanda Guvernului sa amane noi cresteri de pensii si salarii, dar si renuntarea la noi reduceri de taxe si impozite. Daniel Daianu subliniaza ca starea finantelor publice „este tare complicata acum”. Potrivit lui, in anul 2015 s-a intrat intr-o „suita…