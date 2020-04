BCR anunta ca a primit cereri de amanare la plata ratelor de la 20.000 de clienti

Stiri pe aceeasi tema

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca aplicatia care permite obtinerea certificatelor de urgenta de catre companiile aflate in dificultate din cauza crizei provocate de coronavirus este functionala si poate fi accesata pe portalul prevenire.gov.ro. "De o jumatate de ora aplicatia…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta care ar expira in luna mai. Premierul Ludovic Orban a afirmat ca spera in limitarea pandemiei pana in vara, astfel incat, in sezonul estival, turismul sa se poata relansa. Guvernul discuta, in sedinta…

- Ministerul Finantelor Publice a solicitat Comisiei Europene autorizarea pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale si TVA pentru importurile destinate prevenirii si combaterii raspandirii coronavirusului COVID-19, informeaza MFP printr-un comunicat remis, joi. Scutirea de taxe vamale si…

- Tatal premierului britanic Boris Johnson urmeaza sa ceara cetatenia franceza dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), realizata de catre fiul sau, dezvaluie The Sunday Times, relateaza AFP. Cererea nationalitatii franceze de catre Stanley Johnson (foto), in varsta de 79 de ani,…

- Cetatenii cu varste de peste 70 de ani din Marea Britanie ar putea fi nevoiti sa stea in case pana la 4 luni de zile, pentru a se feri de coronavirus, a declarat un secretar de stat britanic pentru sanatate. Matt Hancock, secretar de stat din Ministerul Sanatatii, sustine ca pandemia actuala…

- Primul termen de plata a impozitului pe cladiri, pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, va fi prorogat de la 31 martie, la 30 iunie, a anuntat ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. El a precizat ca modificarile urmeaza sa fie reglementate prin ordonanta de…

- Boeing nu a primit nicio comanda de avioane in luna ianuarie, pentru prima oara din 1962, in conditiile in care cea mai vanduta aeronava, 737 MAX, este consemnata la sol la nivel mondial din luna martie a anului trecut, in urma a doua prabusiri fatale. Producatorul american de avioane a mai…