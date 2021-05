BCR, amendă de 2.000 de euro pentru nerespectarea GDPR Banca Comerciala Romana (BCR) a fost sancționata contravențional de ANSPDCP cu o amenda de 9.855,8 lei (echivalentul a 2.000 euro) pentru prelucrarea datelor personale ale unei persoane fara temei legal și incalcarea GDPR. Investigația a fost demarata ca urmare a primirii unei plangeri prin care s-a reclamat faptul ca BCR a utilizat, fara acord, datele personale ale unei persoane fizice, in cadrul unor proceduri de executare silita pentru debite rezultate dintr-un contract de credit despre care acesta nu avea cunoștința. Petentul a reclamat, așadar, folosirea fara consimțamant a datelor sale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AMENDA de 1.000 lei pentru un barbat din Sancel care a plecat din CARANTINA: Alte 17 persoane, sancționate pentru nerespectarea masurilor anti-Covid Un barbat de 53 de ani, din Sancel a fost depistat și sancționat cu o amenda in valoare de 1.000 de lei, dupa ce nu a respectat masura carantinarii și…

- AMENDA de 1.000 lei pentru un barbat din Blaj care a plecat din CARANTINA: Alte 74 persoane, sancționate pentru nerespectarea masurilor anti-Covid Activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor…

- AMENDA de 2.000 lei pentru un tanar din Teiuș care a plecat din CARANTINA: Alte 113 persoane, sancționate pentru nerespectarea masurilor anti-Covid Acitivtațile Inspectoratului de Poliție Județean Alba continua pentru verificarea modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind…

- 15 persoane au fost audiate in dosarul de la Spitalul Victor Babeș Foto: Adriana Turea - arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 15 persoane au fost audiate pâna acum în dosarul deschis dupa tragicul incident de ieri de la Spitalul Victor Babeș din București, în…

- Loft-Diplomat, clubul de fițe din Capitala, a organizat pe 27 martie, dupa ora 21.30, o petrecere la care au participat zeci de persoane atat in interiorul clubului, cat și pe terasa. Aceasta in ciuda noilor restricții impuse in Capitala. Imaginile au fost facute publice pe instagram de mai multe persoane…

- AMENDA de 4.000 lei pentru un barbat din Ocna Mureș care a plecat din CARANTINA: Alte 129 persoane, sancționate pentru nerespectarea masurilor anti-Covid Polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat, de 39 de ani, din oraș, care nu au respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a finalizat in data de 16.02.2021 o investigație la o persoana fizica, ce deținea, in același timp, funcția de Secretar General in cadrul unei filiale de sector din Municipiul București a unui partid politic și a constatat incalcarea dispozițiilor din Regulamentul…

- AMENDA de 1.000 lei pentru un tanar din Teiuș care a plecat din CARANTINA: Alte 102 persoane, sancționate pentru nerespectarea masurilor anti-Covid Acțiunile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor…