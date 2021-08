BCR a înregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei în primul semestru, în creştere cu 38,5% BCR a inregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in primul semestru al acestui an, in crestere cu 38,5% fata de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) in perioada similara a anului trecut, in urma performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul unui volum de business mai mare, dar si alocarii de costuri cu riscul mai reduse. Potrivit rezultatelor financiare pe primele sase luni din 2021, remise luni Bursei de la Bucuresti, rezultatul operational s-a imbunatatit cu 12,7%, pana la 1,012 miliarde de lei (206,6 milioane de euro), de la 898,2 milioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

