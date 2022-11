Stiri pe aceeasi tema

- BCR a inregistrat un profit net de 1,539 miliarde lei (312 milioane de euro) in primele noua luni din acest an, in crestere cu 34,8- fata de 1,141 miliarde de lei (232,5 milioane de euro) in primele noua luni din 2021. Venitul operational a crescut cu 19,7- pana la 3,324 miliarde de lei (673,7 milioane…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21%, fata de aceeasi perioada a anului 2021. „Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele sapte luni ale acestui an, au crescut pana la aproape 3,126 miliarde euro, fiind mai amri cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Varful a fost atins in martie,…

- ”In primele noua luni ale anului 2022, romanii au efectuat 141 de milioane de tranzactii cu Revolut, cu 20% mai multe decat in primele trei trimestre ale anului 2021. In acelasi timp, volumul total al platilor realizate cu aplicatia financiara s-a majorat cu 17%, in perioada ianuarie – septembrie 2022,…

- Cheltuielile cu dobanzile devin tot mai sufocante pentru buget: au ajuns la 1,4- din PIB-ul Romaniei, dupa primele opt luni din anul 2022. Potrivit datelor publicate luni de ministerul de Finante, contribuabilii au platit, din ianuarie pana in august, 19,1 miliarde de lei pe dobanzi. Fata de primele…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 32,98 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 39,36 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Aquila, lider de piața in domeniul serviciilor integrate de distribuție și logistica, a inregistrat un profit net de 32 milioane de lei la 30 iunie 2022, in creștere cu 74% fața de rezultatul inregistrat in primul semestru al anului trecut. Achiziția companiei Trigor, din prima jumatate a anului 2021,…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…