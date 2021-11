Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana a inregistrat, in primele luni ale anului, un profit net de 1,14 miliarde de lei, in crestere cu 35% fața de aceeași perioada a anului trecut, pe fondul unui volum de business mai mare, cat si a alocarii de costuri cu riscuri mai reduse. Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele sapte luni ale anului in curs un deficit de 9,057 miliarde de euro, in crestere cu 69,29% fata de cel raportat in perioada ianuarie - iulie 2020, de 5,350 miliarde de euro, informeaza luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). In structura acestuia,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 118,52%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Credit Europe Bank Romania si-a consolidat pozitia, iar pentru primele sase luni ale anului 2021 a anuntat un profit net de 20,5 milioane de lei, in crestere cu 35,23% fata de aceeasi perioada din 2020, conform unui comunicat de presa al bancii, conform agerpres. In perioada ianuarie - iunie 2021,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,040 miliarde de euro, in primele sase luni din 2021, in crestere cu 73,44% comparativ cu cel din perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, vineri, AGERPRES. In structura,…

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a inregistrat, in prima parte a anului, un profit net de 104 milioane lei, in scadere cu 10% fata de perioada similara a anului 2020. De asemenea, veniturile operationale au urcat cu 30%, la 1,42 miliarde lei. „Veniturile totale operationale realizate…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, un profit net de 385,393 milioane de lei, in crestere cu 12,3% comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit rezultatelor financiare ale companiei, publicate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).…