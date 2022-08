Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de cont curent a urcat la 10,2 miliarde de euro dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 5,7 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, un avans de aproape 79%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. „In perioada ianuarie – mai 2022, contul curent al balantei de plati…

Companiile din Turda au inregistrat in anul 2021 un profit cumulat de 233,1 milioane lei (53 milioane euro), semnificativ mai mare decat cel inregistrat in anul 2020 (178,1 milioane lei/40,5 milioane...

- In urmatorii ani, Daikin are in plan triplarea producției europene de sisteme de incalzire și se așteapta ca acest segment de business sa devina unul dintre motoarele principale de creștere a veniturilor pana in 2025 Daikin Europe N.V., impreuna cu subsidiara Daikin Central Europe, a inregistrat o creștere…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele patru luni ale acestui an, un deficit de 7,568 miliarde euro, cu aproape 84% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, de 4,114 miliarde euro, informeaza Banca Nationala a Romaniei, printr-un comunicat

- ING Bank Romania a raportat un profit net de 276 milioane de lei, in primul trimestru al anului, in crestere cu 67% fata de aceeasi perioada din 2021, arata rezultatele publicate, luni, de banca, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in aceeasi perioada de referinta, veniturile totale au ajuns la…

- Romanii au continuat sa aiba planuri in acest an: aproape 63.000 de credite au fost acordate de Banca Transilvania in primele 3 luni ale anului, in valoare de 6.357 milioane de lei. 61% este creșterea creditelor fața de primul trimestru din 2021. Banca are o creștere de 2,5 miliarde lei a soldului de…

- In primele 4 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri in suma de 27,1 miliarde lei, fiind in creștere cu 4,5 miliarde lei fața de perioada similara a anului trecut. Cheltuielile au constituit 29,5 miliarde lei, care comparativ cu aceeași perioada a anului precedent…

Raiffeisen Bank raporteaza o performanta financiara foarte buna in primul trimestru al anului 2022, inregistrand un profit net de 218 milioane de lei, in urcare cu 10% fata de perioada similara din 2021.