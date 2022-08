BCR a înregistrat un profit net de 1,04 miliarde de lei în primul semestru, în creştere cu 51% BCR a inregistrat un profit net de 1,042 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) in primul semestru din acest an, in crestere cu 50,9% fata de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in S1 2021, datorita unei performante operative imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice a creditarii, potrivit unui comunicat al bancii. Rezultatul operational s-a imbunatatit cu 25,2% pana la 1,268 miliarde de lei (256,4 milioane de euro) in S1 2022, de la 1,012 miliarde de lei (206,6 milioane de euro) in S1 2021, pe fondul unor venituri operationale mai mari, partial compensate de cheltuieli… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

