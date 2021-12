Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a emis cu succes o noua emisiune de obligațiuni in lei din Romania, in valoare de 600 de milioane de lei, continuand strategia de extindere a surselor de finanțare și contribuind la dezvoltarea pieței de capital din Romania. Banca a lansat in ultimii doi ani emisiuni de…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…

- Banca Comerciala Romana a inregistrat, in primele luni ale anului, un profit net de 1,14 miliarde de lei, in crestere cu 35% fața de aceeași perioada a anului trecut, pe fondul unui volum de business mai mare, cat si a alocarii de costuri cu riscuri mai reduse. Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna noiembrie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 400 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 4 miliarde de lei prin noua emisiuni de obligatiuni de stat, informeaza AGERPRES…

- Banca Comerciala Romana (BCR) debuteaza pe 19 octombrie cu primele sale obligațiuni verzi la Bursa de Valori București (BVB), in valoare de 500 milioane de lei. Obligațiunile au simbolul bursier BCR28A și se vor tranzacționa pe Piața Reglementata a Bursei. Listarea primelor obligațiuni verzi BCR vine…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 262,35 milioane de euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 186,95 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…