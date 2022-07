Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Banca Centrala Europeana a majorat joi ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state din zona euro, transmite…

- Presedintele Bundesbank, Joachim Nagel, si-a exprimat opozitia fata de promisiunea Bancii Centrale Europene de a acorda un nou sprijin pentru statele indatorate din sudul continentului, cu prilejul unei reuniuni de urgenta care a avut loc luna trecuta, ceea ce relanseaza diviziunile intre BCE si cel…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si-a continuat cresterea in luna mai, ajungand la un maxim istoric de 8,1%, in conditiile in care razboiul din Ucraina a provocat o explozie a preturilor la energie si alimente, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Eurostat, rata anuala…