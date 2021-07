BCE şi-a revizuit ţinta de inflaţie la 2%, urmând să permită şi o depăşire a acestui nivel dacă va considera necesar In ianuarie anul trecut, BCE a efectuat prima revizuire a politicii sale din 2003, dar implementarea masurii a fost amanata din cauza pandemiei de Covid-19. Ideea a fost de a analiza cum sa fie adaptate politicile si instrumentele bancii centrale pentru a indeplini principalul obiectiv al institutiei, care este stabilitatea preturilor. Pana acum, BCE actiona astfel incat inflatia sa fie mai mica dar apropiata de 2%. In viitor, obiectivul oficial referitor la inflatie va fi de 2%, urmand sa ie permise si depasirile. ”Consiliul guvernatorilor considera ca stabilitatea preturilor este mentinuta cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

