- Peste jumatate din angajați se asteapta sa li se mareasca salariile in anul 2023 Aproximativ 53% dintre angajati se asteapta ca in anul 2023 sa le creasca salariile, iar 40% au de gand sa isi caute un alt loc de munca daca acest lucru nu se va intampla in contextul majorarii inflatiei, conform unui…

- Strainii care cer rezidența in Romania trebuie sa doarma noaptea pe scarile de la Iulius Mall Cluj, pentru a putea ajunge sa-și depuna dosarele pentru obținerea unui permis de ședere. Cozile interminabile de la biroul de Imigrari din Cluj-Napoca s-au format de cateva luni, iar autoritațile inca nu au…

- Banca Centrala Europeana trebuie sa continue sa majoreze dobanzile, pentru a contracara inflatia, chiar daca probabilitatea unei recesiuni in zona euro a crescut, a declarat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu publicat marti pentru portalul de stiri Delfi Bizness, preluat de Reuters.…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va actiona cu mai multa fermitate decat se estima anterior pentru a tine sub control inflatia record, chiar daca zona euro cade prada recesiunii, conform unui sondaj realizat in randul economistilor, transmite Bloomberg.