- Guvernul german a aprobat miercuri proiectul de buget pentru anul urmator elaborat de ministrul de Finante, Olaf Scholz, care prevede ca Germania va imprumuta 96,2 miliarde de euro pentru a finanta masurile necesare pentru a combate criza coronavirusului, a declarat un oficial german pentru Reuters,…

- Bursele europene au inregistrat luni cea mai slaba evolutie din ultimele trei luni, din cauza impactului avut de temerile legate de aparitia unui al doilea val de cazuri de Covid-19 asupra actiunilor companiilor din sectorul calatoriilor si vacantelor, in timp ce titlurile bancilor au scazut in urma…

- Allianz SE, cea mai mare companie de asigurari din Europa, a raportat un declin al profitului net de 29% in trimestrul doi din 2020 si nu a actualizat estimarile privind rezultatele din acest an, pe fondul incertitudinilor cauzate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters, potrivit…

- Profitul grupului bancar italian Intesa Sanpaolo SpA a depasit asteptarile in trimestrul doi din 2020, chiar daca provizioanele pentru creditele neperformante au urcat la 1,4 miliarde de dolari, transmite Reuters.In perioada aprilie-iunie 2020, profitul net a crescut cu 16% fata de trimestrul…

- Gigantul bancar HSBC Holdings PLC a avertizat luni ca pierderile provocate de creditele neperformante ar putea atinge 13 miliarde de dolari anul acesta, dupa ce profitul in primul semestru din 2020 a fost sub estimari, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters.…

- Rezidentii romani au cheltuit, in primul trimestru al acestui an, 2,34 miliarde lei pentru calatorii de vacanta si afaceri, din care 77,6% pentru cele care au vizat calatorii in țara, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Din totalul cheltuielilor turistice pentru calatorii…

- Ford a anuntat ca se asteapta sa raporteze pierderi anuale in 2020, dar dispune de ample lichiditati pentru a se descurca in acest an, chiar daca cererea pe plan global va scadea si mai mult sau daca pandemia de coronavirus (COVID-19) va duce la mai multe inchideri ale fabricilor, transmite Reuters,…

- Volumul tranzactiilor cu gaze in Europa ar putea depasi in acest an recordul de 63.038 Terawati ora inregistrat in 2019, pe masura ce hub-urile de tranzactionare se extind ca urmare a cererii comerciale mai mari si a solicitarilor financiare pentru operatiuni de hedging, a anuntat joi firma de consultanta…